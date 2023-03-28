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В Нальчике развернули стометровую копию Знамени Победы
В Нальчике развернули стометровую копию Знамени Победы
28.03.2023
|
17:27
В Нальчике развернули стометровую копию Знамени Победы! У Вечного огня встретили участников марша-эстафеты Союзного антифашистского патриотического проекта «Наша Великая Родина».
https://t.me/vestikbr