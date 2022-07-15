В Нальчике развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

Трехсотметровую Георгиевскую ленту сегодня развернули на площади Согласия в Нальчике. Это часть всероссийской патриотической акции в поддержку российских военнослужащих.
Ежегодно юнармейцы Красноярского края отправляются в автомарш, чтобы почтить память участников Великой Отечественной.
В этом году действие посвятили специальной военной операции в Украине. Около 600 школьников со всех городов и районов КБР развернули огромную букву Z, которая практически полностью закрыла собой площадь Согласия.
Помимо самой большой в России Георгиевской ленты организаторы мероприятия привезли в Нальчик еще и огромную копию знамени Победы.
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