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В Нальчике развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

В Нальчике развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

15.07.2022 | 22:14
Трехсотметровую Георгиевскую ленту сегодня развернули на площади Согласия в Нальчике. Это часть всероссийской патриотической акции в поддержку российских военнослужащих. Ежегодно юнармейцы Красноярского края отправляются в автомарш, чтобы почтить память участников Великой Отечественной. В этом году действие посвятили специальной военной операции в Украине. Около 600 школьников со всех городов и районов КБР развернули огромную букву Z, которая практически полностью закрыла собой площадь Согласия. Помимо самой большой в России Георгиевской ленты организаторы мероприятия привезли в Нальчик еще и огромную копию знамени Победы.   https://t.me/vestikbr
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