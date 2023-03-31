В Нальчике рассмотрели вопросы информирования населения о преступлениях террористической направленности

Открывая межведомственное совещание, начальник регионального управления ФСБ России Петр Громушкин подчеркнул: вопросы противодействия экстремизму и терроризму в последнее время приобрели особую значимость. Эффективность его напрямую зависит от скоординированной работы органов власти, правоохранительных и силовых структур, представителей гражданского общества. Современные средства и технологии позволяют своевременно информировать как можно большее количество людей, сообщать им достоверные данные о террористических угрозах и действиях по их нейтрализации.
Это помогает максимально снизить возможные негативные последствия. Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский акцентировал внимание на информационных угрозах, которые участились с началом специальной военной операции, а также на сохраняющихся тенденциях радикализации молодежи. По его словам, происходит трансформация террористической деятельности: преступники используют новые средства и формы организации и совершения терактов… Официальный представитель НАК высоко оценил деятельность республиканской Антитеррористической комиссии.
Работа с подрастающим поколением выходит на первый план, подчеркнули на совещании. И здесь существенно возрастает роль общественных объединений, молодежных организаций… На встрече предложили наиболее эффективные меры предупреждения преступлений террористической направленности.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков рассказал о том, что делают в республике по системной профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде. В частности, учредили новое профильное министерство, уделяют внимание обучению и переподготовке кадров, расширяют технические возможности республиканских СМИ.
Руководитель региона остановился также на вкладе министра по координации деятельности в сфере профилактики терроризма и экстремизма и подчеркнул значимость проводимой им адресной профилактической работы. По результатам совещания выработали дополнительные меры, которые помогут усовершенствовать методы информирования жителей о преступлениях террористической направленности.
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