home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике рассмотрели вопросы информирования населения о преступлениях террористической направленности

В Нальчике рассмотрели вопросы информирования населения о преступлениях террористической направленности

31.03.2023 | 20:16
Открывая межведомственное совещание, начальник регионального управления ФСБ России Петр Громушкин подчеркнул: вопросы противодействия экстремизму и терроризму в последнее время приобрели особую значимость. Эффективность его напрямую зависит от скоординированной работы органов власти, правоохранительных и силовых структур, представителей гражданского общества. Современные средства и технологии позволяют своевременно информировать как можно большее количество людей, сообщать им достоверные данные о террористических угрозах и действиях по их нейтрализации. Это помогает максимально снизить возможные негативные последствия. Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский акцентировал внимание на информационных угрозах, которые участились с началом специальной военной операции, а также на сохраняющихся тенденциях радикализации молодежи. По его словам, происходит трансформация террористической деятельности: преступники используют новые средства и формы организации и совершения терактов… Официальный представитель НАК высоко оценил деятельность республиканской Антитеррористической комиссии. Работа с подрастающим поколением выходит на первый план, подчеркнули на совещании. И здесь существенно возрастает роль общественных объединений, молодежных организаций… На встрече предложили наиболее эффективные меры предупреждения преступлений террористической направленности. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков рассказал о том, что делают в республике по системной профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде. В частности, учредили новое профильное министерство, уделяют внимание обучению и переподготовке кадров, расширяют технические возможности республиканских СМИ. Руководитель региона остановился также на вкладе министра по координации деятельности в сфере профилактики терроризма и экстремизма и подчеркнул значимость проводимой им адресной профилактической работы. По результатам совещания выработали дополнительные меры, которые помогут усовершенствовать методы информирования жителей о преступлениях террористической направленности.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных