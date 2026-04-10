В Нальчике рассмотрели работу общедоступных библиотек на семинаре‑практикуме

10.04.2026 | 13:40
В единстве народа – будущее России: от идеи до практики»… Семинар-практикум под таким названием прошел в Нальчике. говорили о работе общедоступных библиотек. Семинар-практикум в Национальной библиотеке посвятили Году единства народов России. Укрепление общероссийской гражданской идентичности должно строиться на фундаменте взаимного уважения и бережного сохранения этнокультурного многообразия, отметили собравшиеся. Главной темой семинара «В единстве народа – будущее России: от идеи до практики» стала работа общедоступных библиотек Кабардино-Балкарии. Для конструктивного диалога на встречу пригласили представителей власти и сотрудников книгохранилищ со всех городов и районов республики. В республике проживают представители больше ста народов. Поэтому вопрос укрепления межнационального и межрелигиозного согласия в регионе остается в приоритете, подчеркнули собравшиеся. На семинаре хранители книг обменялись опытом: обсудили новые технологии и будущие проекты, поделились успешными практиками. Здесь же остановились на вопросах сохранения родного языка, формировании общероссийской идентичности у детей. Также в Национальной библиотеке развернули книжную иллюстративную выставку. Вошли в нее издания об истории и культуре народов Кабардино‑Балкарии, а также о выдающихся жителях республики.   https://t.me/vestikbr
