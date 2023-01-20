В Нальчике расширят Парк Победы, который находится в микрорайоне «Дубки». Инициатива принадлежит Главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.
Зона отдыха располагается на улице 2-й Таманской дивизии – в промежутке от Детской академии творчества «Солнечный город» до моста на Идарова. Сейчас поблизости строят ледовый дворец.
Ну а на территории, которая станет Парком Победы, разместят спортивные площадки, теннисные корты, выставочный павильон, а также пруд и фонтан. Над проектом работают в Союзе архитекторов республики. Автор – Юрий Логоватовский.
Проект обновленного Парка Победы пока в разработке, потому определение сроков его реализации еще впереди.
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