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В Нальчике расширяется система видеонаблюдения

В Нальчике расширяется система видеонаблюдения

30.04.2022 | 16:15
Для повышения безопасности дорожного движения в Нальчике на пересечении улиц 2-й Таманской дивизии и Осетинской установили 3 новые камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР. Указанный участок представляет собой довольно опасный съезд с моста на круговую развязку. Видеонаблюдение позволяет отслеживать дорожную обстановку онлайн с целью содействия в обеспечении безопасности граждан и гостей республики. Ранее были введены в эксплуатацию 3 камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Эльбрусская и Шарданова, 2 - на пересечении улиц Фучика и Хмельницкого, и 1 камера на Фучика рядом с детским садом № 37. На территории Нальчика на сегодняшний день функционирует 653 камеры.
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