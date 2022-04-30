В Нальчике расширяется система видеонаблюдения

Для повышения безопасности дорожного движения в Нальчике на пересечении улиц 2-й Таманской дивизии и Осетинской установили 3 новые камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР. Указанный участок представляет собой довольно опасный съезд с моста на круговую развязку. Видеонаблюдение позволяет отслеживать дорожную обстановку онлайн с целью содействия в обеспечении безопасности граждан и гостей республики. Ранее были введены в эксплуатацию 3 камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Эльбрусская и Шарданова, 2 - на пересечении улиц Фучика и Хмельницкого, и 1 камера на Фучика рядом с детским садом № 37. На территории Нальчика на сегодняшний день функционирует 653 камеры.