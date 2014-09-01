В Нальчике расширяют дорогу из Вольного Аула в Хасанью





В Нальчике на участке дороги, соединяющей Вольный Аул и Хасанью, ведётся капитальный ремонт. Здесь не просто меняют асфальтовое покрытие — проезжую часть расширяют. Вдоль трассы установят освещение, в планах также обустройство тротуаров для пешеходов. Объездная проходит по береговой линии через предгорный ландшафт, что значительно усложняет дорожникам задачу. Капитальный ремонт начали около двух месяцев назад. Специалисты говорят, что при разработке проекта учли все здешние особенности, а их немало: сточные воды, неровная местность предгорья, курортная зона с санаториями и зонами отдыха, береговая линия. Полностью завершить работы по контракту специалисты должны к октябрю этого года. Но сделать это они обещают уже к концу лета. Перекрывать движение транспорта здесь планируют по минимуму.