В Нальчике раскрыли преступление, совершенное 40 лет назад

Следователями и криминалистами следственного отдела по городу Нальчику управления Следственного комитета Российской Федерации по КБР в рамках системной работы по расследованию и раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы были установлены обстоятельства убийства местной жительницы, совершенного в 1979 году.
Согласно материалам уголовного дела, в январе 1979 года, в здании одного из училищ, расположенного в тот период на проспекте Ленина в городе Нальчике, было обнаружено тело местной жительницы 1903 года рождения с признаками насильственной смерти. В том же году было возбуждено уголовное дело . Более 40 лет преступление оставалось нераскрытым. Следователем-криминалистом при изучении материалов уголовного дела был спланирован и проведен комплекс дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, которые позволили установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города Нальчика 1955 года рождения. На допросе у следователя после предъявления ему неопровержимых доказательств его причастности к совершению убийства он признал свою вину.
Подозреваемый показал, что в указанный день он проходил мимо училища и решил зайти к своей знакомой, работавшей в учреждении ночным сторожем. После совместного распития спиртного между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес женщине несколько ударов рукой в область головы, а после того, как женщина упала, задушил её и покинул здание училища. В ходе проверки показаний на месте подозреваемый подтвердил данные показания, указав участникам следственного мероприятия место в здании училища, где было совершено преступление, а также подробно изложил все совершенные им действия.
В настоящее время следователями проводятся все необходимые процессуальные и следственные мероприятия для закрепления доказательств и завершения расследования.
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