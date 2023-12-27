В Нальчике работают пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

В Нальчике работают стационарный и передвижные пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России.
Основной находится в Доме профсоюзов. Любой желающий может обратиться сюда в 105-й кабинет. Пункт работает каждый день с 10 до 18 часов.
Заполнить подписные листы можно также в специально оборудованных точках, который располагаются в крупных торговых центрах Нальчика и в КБГУ. От гражданина требуется только паспорт.
Заполнить подписные листы гражданам помогают представители волонтерского корпуса, который создали при региональном штабе поддержки выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты.
Подписные листы можно также заполнить в районах республики. Напомню, что действующему главе государства, который подал документы в ЦИК как самовыдвиженец, необходимо набрать как минимум 300 тысяч подписей. Срок определен – до 25 января.
