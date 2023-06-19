В Нальчике работает выставка "Мифы предков"

Смысловой опорой в творчестве Руслана Тхазаплижева стал нартский эпос. Выпускник Абрамцевского художественно-промышленного училища использует в творчестве старинные национальные техники и материалы, строя сюжеты работ на сказаниях и традициях своего народа.
На открытии выставки в павильоне парка Столетия Кабардино-Балкарии отметили: работы мастера, его художественные приемы перекликаются с археологическими находками, сделанными на Северном Кавказе.
Художник активно использует классические материалы. Внимание посетителей привлекает целый «арсенал» жезлов – птицы Солнца, Ашамаза, Тлепша, Богини Плодородия... В дереве исполнены стилизованные «Похититель Луны», «Витязь», «Всадник с луком»
Первая выставка Руслана Тхазаплижева состоялась в Национальном музее в прошлом году. Художник рассказал, что сейчас идут переговоры о том, чтобы показать работы в соседних региона, в частности, в северокавказском филиале Музея искусств народов Востока в Адыгее.
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