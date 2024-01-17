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В Нальчике работает Ситуационный центр

В Нальчике работает Ситуационный центр

17.01.2024 | 16:05
Сервисы, которые позволяют отслеживать жилищно-коммунальную инфраструктуру города в реальном времени… Новый ситуационный центр, который в конце года заработал в администрации столицы республики, расширяет возможности. Центр находится в здании мэрии. На большом мониторе сотрудники следят за активной картой. На ней отмечены устройства наружного освещения. Если все в порядке, они зеленого цвета. Если сбой, загорается красный. Сразу же на устранение неполадок отправляют дежурные бригады. К слову, в минувшем году в Нальчике установили больше десяти тысяч светодиодных уличных светильников с экономичными лампами... Ситуационный центр пользуется и возможностями системы «Безопасная республика». В перспективе планируют дистанционно контролировать в Нальчике работу общественного транспорта, а также вывоз твердых бытовых отходов.   https://t.me/vestikbr
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