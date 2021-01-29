В Нальчике проводят высокотехнологичные операции на самом современном оборудовании

Онкодиспансер в Нальчике совершенствует методы работы. С прошлого года здесь стали активно внедрять малотравматичный лапароскопический метод, в частности при борьбе со злокачественными новообразованиями в органах женской репродуктивной системы. И теперь эта технология стала для врачей хорошо знакомой, как здесь говорят, рутинной.

«В настоящее время происходит переоснащение нашего диспансера, по федеральным закупкам мы оснащаемся высокотехнологическими аппаратурами, в том числе в прошлом году уже было установлено аппаратура лучевой терапии, современной лучевой терапии, которая позволит так сказать высокотехнологическую помощь получить уже в нашей республике», говорит главный врач Онкодиспансера Малхаз Цикоридзе.

Совершенствуют не только технику, но и профессиональные кадры. Врачи говорят, что готовы сделать все, что в их силах, чтобы помочь пациентам. Но и сами граждане должны заботиться о своем здоровье, а значит регулярно проходить обследования, чтобы не запустить болезнь.