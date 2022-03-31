В Нальчике проводится реконструкция трех проспектов  

Стало достаточно тепло и солнечно, и в Нальчике активизировались дорожно-строительные работы. Сейчас в столице республики ремонтируют сразу три проспекта – Ленина, Шогенцукова и Кулиева. Это часть реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На Ленина выше Тарчокова пешеходную часть заполняют щебнем. Задействована специальная техника. На Кулиева специалисты заняты подземными коммуникациями: «уводят» с поверхности интернет-кабели. Отмечу, что на всех проспектах, которые сейчас ремонтируют, провода проложат под землей. Кроме того, полностью меняют старые водопроводные трубы на новые. На Шогенцукова рабочие выравнивают грунт как на обочинах, так и на тротуарах. Специалисты говорят, что сейчас у них активная фаза. Весь комплекс работ необходимо завершить к концу лета.