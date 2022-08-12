В Нальчике провели заседание правительства

На заседании республиканского правительства сегодня рассмотрели ряд проектов распоряжений социальной направленности. Речь, в частности, шла об оказании единовременной материальной помощи некоторым категориям граждан. Поддержку направят тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помощь окажут и семьям участников специальной военной операции на Украине… Также на заседании обсудили передачу части госсобственности муниципалитетам и содержание гос_контрактов на ремонт дорог. Министр экономического развития Борис Рахаев предложил рассмотреть вопрос о грантах представителям молодежи, которые заняты социальным предпринимательством. Согласно проекту, размер выплат может достигать полумиллиона рублей на человека. В целом в повестке дня заседания было около десятка вопросов.