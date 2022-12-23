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В Нальчике провели заседание правительства Кабардино-Балкарии

В Нальчике провели заседание правительства Кабардино-Балкарии

23.12.2022 | 16:05
Внесли изменения в республиканские госпрограммы, распределили субсидии, подписали оглашение… Сегодня в Нальчике провели заседание правительства Кабардино-Балкарии. На нем одобрили проект соглашения между кабинетом министров и Центром спецсвязи Федеральной службы охраны об информационном взаимодействии. Минстрой предложил перераспределить средства из республиканского бюджета на реализацию программы «Чистая вода». Также приняли решение направить дополнительные деньги на техническое оснащение муниципальных музеев в Нальчике и Дыгулыбгее. И сегодня же было подписано трехсторонне соглашение между правительством, Федерацией профсоюзов и торгово-промышленной палатой. Речь в нем идет о размере минимальной зарплаты в Кабардино-Балкарии. Отметим, что минимальный размер оплаты труда в республике с июня этого года составляет 15279 рублей. А с января по указу главы государства этот показатель вырастет до отметки в 16242 рубля.   https://t.me/vestikbr
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