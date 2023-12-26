В Нальчике провели заседание Комиссии по делам несовершеннолетних

26.12.2023 | 09:41
Стоять на страже интересов несовершеннолетних, предупреждать преступления в подростковой среде… В Нальчике провели расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая действует при правительстве республики. Особое внимание направили на профилактику суицидального поведения. Этому призваны содействовать классные и кураторские часы, круглые столы и открытые уроки в школах. Занятия проводят целыми сериями. К участию приглашают полицейских, общественников, священнослужителей. В учебных заведениях трудятся психологи. С ребятами, у которых есть отклонения в поведении, и с их семьями ведут постоянную работу… Также в повестке дня – вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Отмечено, что минувшим летом в лагерях и санаториях республики отдохнули шесть тысяч детей. Из них половина – те, которые попали в непростую жизненную ситуацию.   https://t.me/vestikbr
