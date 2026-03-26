В Нальчике провели ярмарку вакансий для ветеранов боевых действий

Помочь ветеранам боевых действий трудоустроиться… На базе филиала Госфонда «Защитники Отечества» в Нальчике провели ярмарку вакансий. Пригласили также членов семей погибших участников СВО. Акцию организовали при поддержке кадрового центра «Работа России». Свои предложения представили десять работодателей.
Помимо предложений о работе, участникам ярмарки вакансий рассказали о мерах социальной поддержки, правах и возможностях переобучения. Также на площадке можно было получить и юридическую консультацию.
