В Нальчике провели Всероссийский турнир по боксу среди юниоров

Посвятили его Дню адыгов. В соревнованиях, организованных профильной федерацией и при поддержке Минспорта Кабардино-Балкарии, приняли участие около 60 спортсменов Юга страны.
На торжественном открытии побывали представители Международной черкесской ассоциации. Они специально приехали, чтобы поприветствовать участников и вручить почетные грамоты МЧА организаторам.
Турнир является стартовой площадкой перед чемпионатом России, отметили тренеры. Именно такие состязания открыли дорогу в большой спорт многим профессиональным боксерам.
Специалисты говорят, бокс – спорт для настоящих мужчин. Он вырабатывает уверенность в себе. Многие из этих юношей уже стучатся в двери главной национальной команды и в скором времени смогут составить достойную конкуренцию известным боксерам.
Лучших на ринге выявляли в течение нескольких дней. Победителями стали в том числе шесть спортсменов из Кабардино-Балкарии – Кантемир Кишев, Дамир Карданов, Рустам Хакуашев, Абдулкерим Гериев, Алим Ораков, Мухамед Мудренов. Он же завоевал спецприз “За волю к победе”.
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