В Нальчике провели турнир «Юный ворошиловский стрелок»

Посвятили его 110-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза, летчика-аса времен Великой Отечественной Александра Покрышкина. Родился он в марте 1913-го года. Соревнования организовало региональное отделение ДОСААФ России.
В меткости состязались ребята от 13 до 17 лет. К участию приглашают школьников, в том числе кадетов. Перед началом стрельб им рассказали о правилах поведения в тире, которые необходимо строго соблюдать.
Сами стрельбы стали захватывающим событием для участников. Следующие испытания в рамках турнира «Юный ворошиловский стрелок» планируют провести в мае.
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