home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике провели турнир «Юный ворошиловский стрелок»

В Нальчике провели турнир «Юный ворошиловский стрелок»

30.03.2023 | 09:29
Посвятили его 110-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза, летчика-аса времен Великой Отечественной Александра Покрышкина. Родился он в марте 1913-го года. Соревнования организовало региональное отделение ДОСААФ России. В меткости состязались ребята от 13 до 17 лет. К участию приглашают школьников, в том числе кадетов. Перед началом стрельб им рассказали о правилах поведения в тире, которые необходимо строго соблюдать. Сами стрельбы стали захватывающим событием для участников. Следующие испытания в рамках турнира «Юный ворошиловский стрелок» планируют провести в мае.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных