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В Нальчике провели турнир по мини-футболу

В Нальчике провели турнир по мини-футболу

19.05.2023 | 15:48
Сегодня в Нальчике провели турнир по мини-футболу, посвященный легендарному матчу в разрушенном, но непобежденном Сталинграде. Товарищеская встреча состоялась второго мая 43-го года между московскими спартаковцами и местным «Динамо». Победили сталинградцы. Турнир в память о событии 80-летней давности, которое должно было создать ощущение праздника на освобожденной от фашистов территории, инициировало региональное управление Федеральной службы судебных приставов. На поле в Нальчике встретились пять команд. Это сотрудники Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний, министерства внутренних дел, Росгвардии и сами судебные приставы. Состоялось 10 таймов по 15 минут каждый. В итоге определили сильнейших. На третьем месте – представители Национальной гвардии. Серебряная медаль досталась УФСИНу. Ну а победителями турнира стали полицейские.   https://t.me/vestikbr
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