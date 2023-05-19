Сегодня в Нальчике провели турнир по мини-футболу, посвященный легендарному матчу в разрушенном, но непобежденном Сталинграде. Товарищеская встреча состоялась второго мая 43-го года между московскими спартаковцами и местным «Динамо». Победили сталинградцы.
Турнир в память о событии 80-летней давности, которое должно было создать ощущение праздника на освобожденной от фашистов территории, инициировало региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
На поле в Нальчике встретились пять команд. Это сотрудники Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний, министерства внутренних дел, Росгвардии и сами судебные приставы.
Состоялось 10 таймов по 15 минут каждый. В итоге определили сильнейших. На третьем месте – представители Национальной гвардии. Серебряная медаль досталась УФСИНу. Ну а победителями турнира стали полицейские.
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