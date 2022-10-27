В Нальчике провели торжественное собрание, посвященное 104-летию комсомола

День рождения этой общественной организации отмечают 29 октября. В Государственном концертном зале собрались бывшие и нынешние комсомольцы.
Те, кто когда-то был частью этого движения, делились воспоминаниями. За все время существования школу ВЛКСМ прошли около 200 миллионов советских юношей и девушек. Они демонстрировали образцы мужества в годы Великой Отечественной и в мирное время, отличались на “стройках века” и в культурной жизни.
Об истории комсомола рассказали нынешним студентам. На собрании отметили, что при создании новых молодежных объединений необходимо использовать позитивный опыт прежних лет.
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