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В Нальчике провели торжественное собрание, посвященное 104-летию комсомола

В Нальчике провели торжественное собрание, посвященное 104-летию комсомола

27.10.2022 | 16:19
День рождения этой общественной организации отмечают 29 октября. В Государственном концертном зале собрались бывшие и нынешние комсомольцы. Те, кто когда-то был частью этого движения, делились воспоминаниями. За все время существования школу ВЛКСМ прошли около 200 миллионов советских юношей и девушек. Они демонстрировали образцы мужества в годы Великой Отечественной и в мирное время, отличались на “стройках века” и в культурной жизни. Об истории комсомола рассказали нынешним студентам. На собрании отметили, что при создании новых молодежных объединений необходимо использовать позитивный опыт прежних лет.   https://t.me/vestikbr
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