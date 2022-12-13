“Созидание. Творчество. Сотрудничество. Проектируем деятельность движения вместе со взрослыми”… Сегодня в Нальчике провели стратегическую сессию Российского движения детей и молодежи.
В КБГУ в центре “Точка кипения” собрались представители органов власти, молодежные активисты, юнармейцы и участники конкурса “Большая перемена”. Дискуссии организовали по десяти направлениям работы Российского движения детей и молодежи. Среди них – “Знание и наука: познавай и открывай”, “Культура и искусство: будь творцом”, “Добро и волонтерство: благо твори”...
Под руководством модераторов участники сформировали команды, которые выработали свои предложения по работе с несовершеннолетними. В стратегической сессии участвовали и 17 школьников, которые отправятся из Кабардино-Балкарии в Москву на первый съезд Российского движения детей и молодежи.
Посланцы от нашей республики соберут все предложения своих сверстников и предложат обсудить их на всероссийском съезде уже в эту субботу.
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