В Нальчике провели шахматный блиц-турнир «Мемориал Мажмудина Кармова»

Он посвятил всего себя становлению и развитию шахмат в Кабардино-Балкарии... В 72-м году Мажмудин Кармов впервые стал чемпионом республики среди мужчин. В дальнейше повторил успех 23 раза! В числе учеников выдающегося гроссмейстера, тренера высшей категории, почетного президента Федерации шахмат и шашек - чемпионка России и Европы Фатима Шахмурзова, чемпион мира среди юношей Адам Капов, бронзовый призер первенства мира среди школьников Алихан Яганов.
Блиц-турнир «Мемориал Мажмудина Кармова» собрал больше ста спортсменов из всех городов и районов Кабардино-Балкарии. Проводили его по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени – пять минут на партию с добавлением трех секунд на ход. Состав участников – разновозрастный.
Шахматные баталии, посвященные памяти Мажмудина Кармова, длились несколько дней. Среди взрослых лидировал Давид Темирканов. Победителями в младших возрастных категориях стали Дамир Суншев, Адам Жабоев, Николай Чуксин, Дарина Озрокова, Иссана Курманаева и Рита Князева.
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