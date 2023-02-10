В Нальчике провели семинар по актуальным проблемам прикладной математики

Как фундаментальные исследования помогают развивать экономику? В Институте прикладной математики и информатизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН провели открытый семинар. Приурочили его ко Дню науки, который в нашей стране отметили 8 февраля.
В частности, говорили о том, как математические уравнения влияют на жизнь человека. В 22-м году сотрудники института разработали две программы для электронно-вычислительных машин и уже получили по ним свидетельства о регистрации.
Один из проектов напрямую связан со строительством дамб. Ученые создали математическую модель, которая показывает, как именно нужно их возводить, чтобы вода не разрушала конструкции. В этом году в институте приступили к реализации еще шести разноплановых проектов. Задание получили от Минобрнауки России в рамках госзаказа.
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