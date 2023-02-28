В Нальчике провели развлекательную акцию для детей участников СВО “Я -патриот”

Для детей участников специальной военной операции здесь устраивали игры, показывали им фильмы, угощали сладостями. Семья Хашкуловых приехала из Зольского района.
Акцию назвали “Я – патриот” и провели в одном из крупных торговых центров столицы республики. Организовало ее министерство по делам молодежи.
В организации участвовали также депутаты Совета местного самоуправления Нальчика и представители регионального отделения Комитета семей воинов Отечества. Акция длилась три дня. В ее рамках в столице смогли побывать ребята со всей республики.
https://t.me/vestikbr