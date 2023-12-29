В Нальчике провели расширенное заседании Республиканского координационного совета

Что значит быть первым?.. Сегодня об этом говорили на расширенном заседании республиканского Координационного совета при Главе Кабардино-Балкарии по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи «Движение первых».
Участников приветствовал руководитель республики Казбек Коков. Региональное отделение «Движения первых» заработало в августе прошлого года. В школах и лицеях, колледжах и вузах, учреждениях культуры и спорта стали открывать первичные отделения. На сегодня их уже 268.
О своих успехах рассказали участники региональных и общероссийских конкурсов, форумов, акций и встреч. На заседании говорили и о том, как улучшить работу Движения.
