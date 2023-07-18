В Нальчике провели профилактическую акцию «Безопасное и здоровое лето»

Организовала её республиканская противопожарно-спасательная служба. Участвовали больше 200 ребят, в том числе отдыхающие из Херсонской области. По легенде в центре произошло возгорание. Специалисты оперативно эвакуировали работников и их подопечных.
Выяснилось, что двое детей отсутствуют. Звено газодымозащитной службы обнаружило их в одном из кабинетов. Условно пострадавших доставили в безопасное место, где медики продемонстрировали, как оказывать первую помощь. Это была только часть акции «Безопасное и здоровое лето».
Для участников тренировок приготовили сладости. Им же раздали памятки о том, как обезопасить себя в ситуациях, когда существует угроза здоровью и даже жизни. В завершение пожарные показали детям, как работает специальная техника. У отдыхающих в «Радуге» это вызвало неподдельный восторг.
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