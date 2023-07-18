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В Нальчике провели профилактическую акцию «Безопасное и здоровое лето»

В Нальчике провели профилактическую акцию «Безопасное и здоровое лето»

18.07.2023 | 15:57
Организовала её республиканская противопожарно-спасательная служба. Участвовали больше 200 ребят, в том числе отдыхающие из Херсонской области. По легенде в центре произошло возгорание. Специалисты оперативно эвакуировали работников и их подопечных. Выяснилось, что двое детей отсутствуют. Звено газодымозащитной службы обнаружило их в одном из кабинетов. Условно пострадавших доставили в безопасное место, где медики продемонстрировали, как оказывать первую помощь. Это была только часть акции «Безопасное и здоровое лето». Для участников тренировок приготовили сладости. Им же раздали памятки о том, как обезопасить себя в ситуациях, когда существует угроза здоровью и даже жизни. В завершение пожарные показали детям, как работает специальная техника. У отдыхающих в «Радуге» это вызвало неподдельный восторг.   https://t.me/vestikbr
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