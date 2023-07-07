В Нальчике провели презентацию сборника стихов Зарины Кануковой

Сегодня в Нальчике провели презентацию сборника стихов на кабардинском языке «Хэку» («Родина»). Создала их поэтесса Зарина Канукова.
Автор включила в сборник около 200 произведений, ранее не изданных. Это единый цикл, состоящий из пяти смысловых блоков. Старина и современность нашли отражение и в языке, и в авторском стиле. На презентации отмечали, что книга будет ценной для представителей адыгского народа, живущих в разных частях Земли.
Это уже восьмой сборник стихов Зарины Кануковой. Он вышел в свет еще в прошлом году, а презентацию решили провести сейчас.
Участники презентации пожелали друг другу вдумчивого проникновения в глубины смысла стихов, которые объединило одно емкое слово – «Родина».
https://t.me/vestikbr