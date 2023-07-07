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В Нальчике провели презентацию сборника стихов Зарины Кануковой

В Нальчике провели презентацию сборника стихов Зарины Кануковой

07.07.2023 | 22:01
Сегодня в Нальчике провели презентацию сборника стихов на кабардинском языке «Хэку» («Родина»). Создала их поэтесса Зарина Канукова. Автор включила в сборник около 200 произведений, ранее не изданных. Это единый цикл, состоящий из пяти смысловых блоков. Старина и современность нашли отражение и в языке, и в авторском стиле. На презентации отмечали, что книга будет ценной для представителей адыгского народа, живущих в разных частях Земли. Это уже восьмой сборник стихов Зарины Кануковой. Он вышел в свет еще в прошлом году, а презентацию решили провести сейчас. Участники презентации пожелали друг другу вдумчивого проникновения в глубины смысла стихов, которые объединило одно емкое слово – «Родина».   https://t.me/vestikbr
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