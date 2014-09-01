В Нальчике провели презентацию Фонда поддержки родного языка, культуры и традиций





Представители «Черкесского мира» рассказали общественности о своей программе. Презентацию Фонда поддержки родного языка, культуры и традиций провели в Нальчике. Собрались преподаватели школ и вузов, представители творческой интеллигенции, общественники. Отмечено, что при содействии «Черкесского мира» в Лескенском районе открыли просветительский центр. Фонд устраивает тематические вечера, на которых молодежи рассказывают о традиционных музыкальных инструментах адыгов, предметах повседневного обихода. Вышли в свет несколько произведений на кабардинском, которые до этого не были известны широкой публике. На сохранении родного языка общественная организация и делает основной пор. «Черкесский мир» намерен выпускать аудио- и видеопродукцию на кабардинском. Планируется присуждать именные стипендии школьникам и студентам, которые достигнут особых успехов в изучении родного языка и культуры.