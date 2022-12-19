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В Нальчике провели предновогодний концерт для жителей Херсонской области

В Нальчике провели предновогодний концерт для жителей Херсонской области

19.12.2022 | 22:59
Сегодня в Нальчике в социально-реабилитационном центре “Радуга” провели предновогодний концерт для жителей Херсонской области. Перед гостями выступили детские ансамбли. В этом санатории сейчас находятся 189 жителей Херсонской области, из них 87 – дети. Приехали месяц назад. Для них свои таланты демонстрировали музыкальная группа “Оникс”, ансамбль танца “Горцы Кавказа” и воспитанники вокальной студии “Иоканто”. Они представили хореографические композиции и песни на разных языках. В программе пребывания – не только культурная программа, но также прогулки и экскурсии. Жители Херсонской области, которые живут в “Радуге”, рассказали, что уже получили российские паспорта.   https://t.me/vestikbr  
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