В Нальчике провели предновогодний концерт для жителей Херсонской области

Сегодня в Нальчике в социально-реабилитационном центре “Радуга” провели предновогодний концерт для жителей Херсонской области. Перед гостями выступили детские ансамбли.
В этом санатории сейчас находятся 189 жителей Херсонской области, из них 87 – дети. Приехали месяц назад. Для них свои таланты демонстрировали музыкальная группа “Оникс”, ансамбль танца “Горцы Кавказа” и воспитанники вокальной студии “Иоканто”. Они представили хореографические композиции и песни на разных языках.
В программе пребывания – не только культурная программа, но также прогулки и экскурсии. Жители Херсонской области, которые живут в “Радуге”, рассказали, что уже получили российские паспорта.
https://t.me/vestikbr