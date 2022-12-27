В Нальчике провели последнее в уходящем году пленарное заседание Общественной палаты КБР

Последнее в уходящем году пленарное заседание Общественной палаты провели в Нальчике. Состоялось оно в здании парламента Кабардино-Балкарии.
На встрече подвели итоги работы в 2022-м. В декабре прошлого года завершились полномочия членов палаты четвертого состава. Эстафету передали новому – пятому составу. Всего это 54 человека, из которых чуть больше 20-ти впервые приступили к такой работе.
Основные усилия палаты были направлены на реализацию функции общественного контроля деятельности органов власти разных уровней, рассказали на заседании.
Члены Общественной палаты республики наметили план работы на 23-й год, исходя из ключевых задач – представлять интересы граждан и помогать обществу взаимодействовать с органами власти.
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