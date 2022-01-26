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В Нальчике провели первое заседание Совета Общественной палаты КБР пятого состава

В Нальчике провели первое заседание Совета Общественной палаты КБР пятого состава

26.01.2022 | 15:53
В Нальчике провели первое заседание Совета Общественной палаты республики пятого состава. В основном обсудили организационные вопросы, но начали с церемонии вручения благодарности. Глава Кабардино-Балкарии адресовал ее заместителям председателя Общественной палаты Людмиле Федченко и Жамалу Аттаеву - за участие в проведении празднования 80-летия со дня рождения первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. Такую же благодарность вручат члену Совета Общественной палаты России Заурби Нахушеву. Затем участники заседания распределили полномочия между председателем и его заместителями, утвердили состав комиссий, а также график приема граждан и в целом – план работы палаты на этот год. Пятый состав сформировали в ноябре 2021-го. Он будет действовать три года. Руководитель Общественной палаты Хазратали Бердов предложил вопросы для обсуждения на предстоящих заседаниях. Решено, что в конце февраля поговорят о состоянии гражданского общества в Кабардино-Балкарии.
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