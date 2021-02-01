В Нальчике провели Первенство КБР по эстетической гимнастике





В спортивном комплексе КБГУ провели Первенство КБР и межрегиональный турнир по эстетической гимнастике «Кубок Кавказа».

Дарья Смирнова приехала на турнир по эстетической гимнастике из Ростова-на-Дону. Этим видом спорта занимается уже 12 лет. На подиум вместе со своей командой «Оскар» вышла с композицией «Гимн жизни».

Здесь выступают в группах и не используют снаряды. Судьи обращают внимание не на сложность пируэтов, а на художественную выразительность. К тому же в эстетической гимнастике нет возрастных ограничений… Проявить свои таланты в столице Кабардино-Балкарии собрались 350 участниц из двух округов. Спортсменки совсем юные, самой младшей – четыре года. Нашу республику представили восемь команд.

Гимнастки выступали в течение двух дней, выполняя упражнения, поражающие невероятной ловкостью и грацией. По итогам состязаний среди лучших оказалась команда «Эльбрус-Виктория» из Кабардино-Балкарии. Она будет выступать за республику на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Москве в марте этого года.