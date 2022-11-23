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В Нальчике провели общее собрание членов региональной Врачебной палаты

В Нальчике провели общее собрание членов региональной Врачебной палаты

23.11.2022 | 16:29
В октябре организации исполнилось девять лет, а потому решили подвести очередные итоги. В заседании участвовали представители органов власти Кабардино-Балкарии. По видеосвязи к дискуссии подключился президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. На сегодня в палату входят почти 1800 врачей республики. Эта общественная организация, которая способствует развитию медицинского сообщества региона и берет на себя вопросы его саморегулирования. Вопросы, которые станут наиболее актуальными в новом году, - как максимально эффективно обучать специалистов в сфере медицины, а также проводить процедуры переподготовки и сертификации? Были предложены и необычные идеи. К примеру, в образовательный процесс медиков собираются ввести обучение межличностным коммуникациям, чтобы врачи быстрее находили общий язык с пациентами. Внедрять идею намерены уже в новом году. По словам председателя правления Врачебной Палаты КБР Эдуарда Шогенова, вопрос согласовали с министерством здравоохранения Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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