В Нальчике провели новогоднюю акцию «Выходи гулять!»

30.12.2023 | 10:46
Акции к новому году проходят сейчас в самых разных местах. Одну из них устроили в Нальчике на площади 400-летия единства с Россией. Назвали её «Выходи гулять!». Возле ёлки здесь проводят игры и конкурсы. Дед Мороз поздравляет с праздником. Прохожие делятся успехами и планами, им дарят мягкие игрушки и поделки с добрыми пожеланиями. А малышам предлагают прочитать стихи про зиму. За это полагаются подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Праздники в честь Нового Года и Рождества продолжатся почти до середины месяца.   https://t.me/vestikbr
