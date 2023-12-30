В Нальчике провели новогоднюю акцию «Выходи гулять!»

Акции к новому году проходят сейчас в самых разных местах. Одну из них устроили в Нальчике на площади 400-летия единства с Россией. Назвали её «Выходи гулять!».
Возле ёлки здесь проводят игры и конкурсы. Дед Мороз поздравляет с праздником. Прохожие делятся успехами и планами, им дарят мягкие игрушки и поделки с добрыми пожеланиями.
А малышам предлагают прочитать стихи про зиму. За это полагаются подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Праздники в честь Нового Года и Рождества продолжатся почти до середины месяца.
