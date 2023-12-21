В Нальчике провели новогодний кадетский бал

21.12.2023 | 22:09
В этом году основной стала другая юбилейная дата: 30 лет исполнилось Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил «Мегапир». Региональное представительство этой организации и проводит бал. Поддержали инициативу министерство по делам молодежи, мэрия Нальчика, участники «Движения первых». Бал, который носит громкое имя «Ваше величество вальс», превратился в межрегиональный конкурс. Помимо кадетов из школ и специализированных классов Кабардино-Балкарии, в зале собрались их коллеги из Ставропольского края – всего больше ста человек. Полина Соседская и Святослав Лукашевский приехали из Пятигорска. Выступают в паре. К балу готовились тщательно: начали месяц назад. По итогам выступлений жюри назвало победителей. В обязательной программе решили присудить два первых места. Их заняли кадеты седьмой школы Нальчика и пятой школы Пятигорска. В номинации «Лучшая бальная пара» отличились Полина Соседская и Святослав Лукашевский – также из города-курорта Ставропольского края.   https://t.me/vestikbr
