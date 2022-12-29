В Нальчике провели новогоднее представление для детей из Херсонской области

Новогоднее представление для детей из Херсонской области, которые находятся сейчас в Кабардино-Балкарии, устроили в Театре юного зрителя. Праздник организовала администрация Нальчика.
Театр ежегодно показывает детские спектакли к Новому году. В нынешнем декабре это уже третье представление. Актеры театра перевоплотились в сказочных героев и вышли к публике. А пришли в театр юные жители Херсонской области, которые живут сейчас в нескольких санаториях столицы республики.
Еще один предновогодний праздник состоялся накануне вечером: на площади Согласия выступили воспитанники первой городской школы искусств и вокальной студии “Иоканто”. Музыкальные номера они представили недалеко от символа приближающегося торжества.
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