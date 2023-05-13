В Нальчике провели научно-практическую конференцию

Как сформировать функциональную грамотность учеников? Научно-практическую конференцию под таким названием провели в Нальчике – уже во второй раз.
Это проект Центра непрерывного повышения профмастерства педагогов. В зале собрались руководители и учителя школ, а также работники методических подразделений. Какие качества необходимы представителям подрастающего поколения, чтобы добиться успеха в жизни, поступить в вуз, получить профессию?
Эксперты предлагали способы, как наиболее эффективно формировать у детей математическую, читательскую, естественно-научную и финансовую грамотность. Совокупность различных навыков, необходимых для развития, и называют функциональной грамотностью.
Функциональная грамотность – это способность применять знания, полученные в школе, для решения повседневных задач, поиска и систематизация информации, а также для ее анализа. На конференции выступили больше трех десятков докладчиков в нескольких секциях.
Речь шла главным образом об использовании цифровых технологий, которые помогут школьникам адаптироваться в меняющемся мире. Причем современными методами должны владеть не только ученики.
В программу были включены и вопросы развития креативного мышления учащихся разного возраста, причем как на уроках, так и вне школы.
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