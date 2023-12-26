В Нальчике провели межрегиональный турнир по грэпплингу

В жизни участников турнира по грэпплингу – особое событие: их лично приветствует олимпийский чемпион. Заместитель председателя парламента, участник Игр в Сиднее Мурат Карданов поздравил атлетов с предстоящими праздниками и пожелал каждому добиться яркой победы.
А борцы приехали из Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставрополья, Чечни, но большая часть – из Кабардино-Балкарии. Грепплинг в нашей республике развивают полтора десятка лет. За это время появилось множество призеров соревнований разного уровня – вплоть до мирового...
Событие в мире спорта посвятили 30-летию парламента Кабардино-Балкарии, которое отмечают в этом году. Депутаты принимали непосредственное участие в организации «юбилейного» турнира.
На турнире разыграли свыше ста комплектов наград. По итогам выступлений спортсмены из Ингушетии – на третьем месте, на втором – чеченские борцы. Больше всего медалей завоевали участники из Кабардино-Балкарии.
https://t.me/vestikbr