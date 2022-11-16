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В Нальчике провели межрегиональный турнир по дзюдо

В Нальчике провели межрегиональный турнир по дзюдо

16.11.2022 | 16:57
Этот бросок приносит спортсмену безоговорочную победу. И таких зрелищных схваток на турнире было немало, как и самих участников. А приехали они из всех регионов Северного Кавказа. Кто сильнее и сноровистее, выясняли больше 200 юношей 15-16 лет. Именно так решила отметить свой 30-летний юбилей спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо им.Сефа Нирова. Сейчас в ней обучаются больше 850 детей по всей республике. На открытии собрались ветераны спорта, действующие тренеры, а также те, кто в разные годы занимался этим видом борьбы. Школу создал в 1992-м знаменитый наставник атлетов Сеф Ниров. В разные годы здесь оттачивали свое мастерство Беслан Мудранов, Хасанби Таов, Мусса Настуев, Алим Гаданов, Анзор Гаунов и многие другие… Борьба была по-настоящему красивой. По итогам соревнований спортсмены из Кабардино-Балкарии заняли три первых места из девяти возможных. Всем им передали кубки и подарки. А тренерам и ветеранам дзюдо вручили почетные грамоты.   https://t.me/vestikbr
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