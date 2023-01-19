В Нальчике провели мастер-класс для ознакомления педагогов с новым оборудованием Центра «Точка роста»

Насколько успешно в образовательных учреждениях работают на оборудовании, выделенном для центров «Точка роста»? Свои навыки педагоги продемонстрировали на региональном мастер-классе «Лучшие практики».
Напомним, что «Точка роста» - это федеральная сеть центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Создают ее в рамках проекта «Современная школа».
Он призван дать детям качественное общее образование независимо от места жительства – будь то столица или отдаленное село. Технику для таких центров поставляют самую современную. Чтобы освоить ее, педагоги проходят курсы повышения квалификации. На мастер-классе учителя решили показать коллегам, чему научились.
Лучшие педагогические практики намерены в дальнейшем распространять среди профессионалов.
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