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В Нальчике провели мастер-класс для ознакомления педагогов с новым оборудованием Центра «Точка роста»

В Нальчике провели мастер-класс для ознакомления педагогов с новым оборудованием Центра «Точка роста»

19.01.2023 | 10:47
Насколько успешно в образовательных учреждениях работают на оборудовании, выделенном для центров «Точка роста»? Свои навыки педагоги продемонстрировали на региональном мастер-классе «Лучшие практики». Напомним, что «Точка роста» - это федеральная сеть центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Создают ее в рамках проекта «Современная школа». Он призван дать детям качественное общее образование независимо от места жительства – будь то столица или отдаленное село. Технику для таких центров поставляют самую современную. Чтобы освоить ее, педагоги проходят курсы повышения квалификации. На мастер-классе учителя решили показать коллегам, чему научились. Лучшие педагогические практики намерены в дальнейшем распространять среди профессионалов.   https://t.me/vestikbr  
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