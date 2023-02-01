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В Нальчике провели квест-экскурсию по парку столетия КБР

В Нальчике провели квест-экскурсию по парку столетия КБР

01.02.2023 | 22:33
Сегодня в Нальчике провели первую квест-экскурсию по парку столетия Кабардино-Балкарии. Пригласили детей в возрасте до 10 лет и их родителей. Объявления опубликовали в социальных сетях. Для гостей организовали интерактивный урок истории республики и самого парка. Они участвовали в играх, отгадывали загадки, гуляли по аллеям. Одно из заданий – побывать на нескольких контрольных точках, которые расположили по всей территории. На каждой из таких остановок ребят ждали новые факты. Прогулка по свежему воздуху завершилась в выставочном павильоне, где гостям показали произведения местных художников. В дальнейшем такие экскурсии планируют проводить постоянно.   https://t.me/vestikbr
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