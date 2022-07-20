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В Нальчике провели консультацию для желающих участвовать в конкурсе грантовых проектов

В Нальчике провели консультацию для желающих участвовать в конкурсе грантовых проектов

20.07.2022 | 21:56
“Будущее проектов”. Встречу под таким названием сегодня провели в Нальчике для молодых инициативных людей из Кабардино-Балкарии. Это своего рода консультация для тех юношей и девушек, которые намерены участвовать в грантовых конкурсах Росмолодежи. В качестве экспертов пригласили представителей министерства по делам молодежи и минпросвещения, а также победителей всероссийских и региональных форумов. Они рассказали, в каких конкурсах можно принять участие в этом году и на что нужно обратить внимание при подаче заявок. Здесь же выступили предприниматели и сотрудники некоммерческих организаций. Они поделились собственным опытом, в том числе рассказали, как проводить презентации во время защиты проектов. Молодые люди смогут получать консультации у экспертов и в дальнейшем. https://t.me/vestikbr  
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