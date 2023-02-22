В Нальчике провели конкурс чтецов

«Наши истоки, читаем фольклор»… Выставку под таким названием провели в республиканской детской библиотеке имени Бекмурзы Пачева в Нальчике.
Здесь же организовали одноименный конкурс чтецов. Участвовали больше полусотни ребят из столичных школ и дошкольных учреждений. Они читали произведения русских классиков, зарубежных поэтов и местных авторов.
В этом году в качестве членов жюри выступили известные в республике литераторы и журналисты. Такие акции в библиотеке стали уже традиционными.
Победителей определят в ближайшие дни, а награждение проведут в рамках Недели детской книги в марте.
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