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В Нальчике провели конференцию, посвященную книге писателя-историка Олега Опрышко “Выстоять и победить”

В Нальчике провели конференцию, посвященную книге писателя-историка Олега Опрышко “Выстоять и победить”

20.01.2023 | 16:09
В Республиканской юношеской библиотеке имени Мечиева провели конференцию, посвященную 80-летию освобождения Кабардино-Балкарии от фашистских захватчиков. Обсуждали книгу писателя-историка Олега Опрышко “Выстоять и победить”. В беседе принял участие и сам автор. Герои вернулись в рассказах их потомков. Случилось это в Республиканской юношеской библиотеке спустя 35 лет после выхода книги Олега Опрышко “Выстоять и победить”. В документальном повествовании говорится о боях с фашистами за Кабардино-Балкарию. А поиском родственников героев книги занялась педагог шестой школы Нальчика Жанна Дмитрян. В поиске родственников героев участвовали и представители Совета ветеранов Нальчика, которых тоже пригласили на встречу. Самые волнительные моменты – рассказы наших современников о своих выдающихся предках. Об участнике Великой Отечественной Мурадине Мечукаеве, кавалере ордена Красной Звезды рассказал его племянник Азрет Мечукаев. Главная цель встречи – рассказать читателям о том, как 80 лет назад республику освободили от захватчиков и как ее уроженцы сражались на фронтах Великой Отечественной… Подвиг защитников Родины в рассказах потомков становится еще более впечатляющим и в то же время – более близким, отмечали участники беседы. Знаменитый писатель-историк не мог сдержать эмоций. Ну а ученики Жанны Дмитрян выступили с песнями и стихами о Великой Отечественной.   https://t.me/vestikbr
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