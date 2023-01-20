В Нальчике провели конференцию, посвященную книге писателя-историка Олега Опрышко “Выстоять и победить”

В Республиканской юношеской библиотеке имени Мечиева провели конференцию, посвященную 80-летию освобождения Кабардино-Балкарии от фашистских захватчиков. Обсуждали книгу писателя-историка Олега Опрышко “Выстоять и победить”. В беседе принял участие и сам автор.
Герои вернулись в рассказах их потомков. Случилось это в Республиканской юношеской библиотеке спустя 35 лет после выхода книги Олега Опрышко “Выстоять и победить”. В документальном повествовании говорится о боях с фашистами за Кабардино-Балкарию. А поиском родственников героев книги занялась педагог шестой школы Нальчика Жанна Дмитрян.
В поиске родственников героев участвовали и представители Совета ветеранов Нальчика, которых тоже пригласили на встречу. Самые волнительные моменты – рассказы наших современников о своих выдающихся предках. Об участнике Великой Отечественной Мурадине Мечукаеве, кавалере ордена Красной Звезды рассказал его племянник Азрет Мечукаев.
Главная цель встречи – рассказать читателям о том, как 80 лет назад республику освободили от захватчиков и как ее уроженцы сражались на фронтах Великой Отечественной… Подвиг защитников Родины в рассказах потомков становится еще более впечатляющим и в то же время – более близким, отмечали участники беседы. Знаменитый писатель-историк не мог сдержать эмоций.
Ну а ученики Жанны Дмитрян выступили с песнями и стихами о Великой Отечественной.
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