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В Нальчике провели концерт, посвященный композитору Родиону Щедрину

В Нальчике провели концерт, посвященный композитору Родиону Щедрину

19.04.2023 | 15:46
Выступления состоялись в большом зале колледжа культуры и искусств. Свои таланты демонстрировали преподаватели и студенты учебного заведения. Они выбрали отрывки из произведений Щедрина – композитора, пианиста, музыкального педагога, лауреата Ленинской и Государственных премий, народного артиста Советского Союза. Коллеги говорили о композиторе, что своим творчеством он как бы подводит итог всех лучших достижений русской музыки, поднявшись на недосягаемую высоту. В программе концерта произведения разного характера – от частушки до духовной музыки. И, конечно, организаторы не могли обойти вниманием «Кармен-сюиту», которая стала знаменитой на весь мир в том числе благодаря супруге Родиона Щедрина Майе Плисецкой.   https://t.me/vestikbr
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