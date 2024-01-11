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В Нальчике провели концерт, посвященный 197-й годовщине вхождения Балкарии в состав России

В Нальчике провели концерт, посвященный 197-й годовщине вхождения Балкарии в состав России

11.01.2024 | 23:14
А в Музыкальном театре сегодня провели праздничный концерт, посвященный 197-й годовщине вхождения Балкарии в состав Российского государства. В фойе развернулась фотоэкспозиция «Балкария в лицах» с материалами из фондов Национального музея. Традиционные войлочные ковры представили выставочные центры и народные умельцы. Здесь же – работы народного художника республики Якуба Аккизова. Уже в зале участники совершили экскурс в историю. Собравшимся рассказали о событиях 11-го января 1827 года, когда был подан документ о вхождении балкарских обществ в состав России… В концерте участвовали ведущие государственные ансамбли Кабардино-Балкарии и популярные артисты, которые прославляли единство народов нашей страны.   https://t.me/vestikbr
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