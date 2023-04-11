В Нальчике провели интеллектуально-творческую игру в канун Дня космонавтики

Почувствовать, какова она – жизнь на орбите, нальчикским школьникам помог фильм о космонавтах. Показ стал частью «Большого космического путешествия» - интеллектуально-творческой игры, которую организовали в «Солнечном городе». Она включала в себя викторины, конкурсы, мастер-классы.
Состязания в канун Дня космонавтики стали здесь традиционными. В этом году к ним приступили ученики шестой школы. Команд было две – «Быстрые кометы» и «Млечный путь». С увлечением и азартом они демонстрировали свои знания в области астрономии. И узнавали новое.
Ученики шестой школы неспроста отправились в «Большое космическое путешествие»: ребята ходят на дополнительные занятия в академии каждую неделю – весь учебный год.
И сегодня же воспитанники «Солнечного города» смогли увидеть, как взлетает ракета: они отправили в небо модель, которую сами же изготовили на занятиях.
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