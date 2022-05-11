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В Нальчике провели церемонию гашение открыток, посвященных Героям Советского Союза

В Нальчике провели церемонию гашение открыток, посвященных Героям Советского Союза

11.05.2022 | 16:37
В Нальчике провели церемонию гашение двух открыток, посвященных Героям Советского Союза – участникам Великой Отечественной из Кабардино-Балкарии. Один из них – Мухажир Уммаев. Свой боевой путь он начал в Ростове и дошел до Берлина. Звезду Героя получил в апреле 44-го. На второй карточке – портрет Сергея Ушанева. Высшую военную награду Советского Союза получил за форсирование Днепра. Увековечить память защитников страны именно таким образом решили в Обществе коллекционеров Кабардино-Балкарии. На церемонию гашения пригласили родных солдат Победы. Они рассказали о боевом пути фронтовиков, а племянница Мухажира Уммаева прочитала свои стихи о героическом родственнике.
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