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В Нальчике провели Фестиваль национальных культур

В Нальчике провели Фестиваль национальных культур

27.10.2022 | 23:11
Выставка подворий от национально-культурных центров и музыкальное творчество… В Нальчике в Государственном концертном зале сегодня провели фестиваль “В единстве наша сила”. Кулинарные изыски, этнические костюмы, утварь, произведения декоративно-прикладного искусства – фестиваль начали с выставки. В холле ГКЗ каждый желающий мог узнать о культуре, быте, традициях разных народов, которые живут в Кабардино-Балкарии. Праздник организовали мэрия Нальчика и Фонд культуры Кабардино-Балкарии. Поддержку оказали в министерстве по делам национальностей и общественным проектам. Посвятили фестиваль двум юбилеям: столетию республики и 35-летию Фонда культуры. Участники подчеркивали, что испытали настоящее чувство единения. Игра на барабанах, песни на родных языках и обязательно – танцы. Гостей фестиваля ждали около 30 концертных номеров от творческих и студенческих коллективов.   https://t.me/vestikbr  
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