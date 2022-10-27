В Нальчике провели Фестиваль национальных культур

Выставка подворий от национально-культурных центров и музыкальное творчество… В Нальчике в Государственном концертном зале сегодня провели фестиваль “В единстве наша сила”.
Кулинарные изыски, этнические костюмы, утварь, произведения декоративно-прикладного искусства – фестиваль начали с выставки. В холле ГКЗ каждый желающий мог узнать о культуре, быте, традициях разных народов, которые живут в Кабардино-Балкарии.
Праздник организовали мэрия Нальчика и Фонд культуры Кабардино-Балкарии. Поддержку оказали в министерстве по делам национальностей и общественным проектам. Посвятили фестиваль двум юбилеям: столетию республики и 35-летию Фонда культуры. Участники подчеркивали, что испытали настоящее чувство единения.
Игра на барабанах, песни на родных языках и обязательно – танцы. Гостей фестиваля ждали около 30 концертных номеров от творческих и студенческих коллективов.
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